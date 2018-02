Не менее пяти человек пострадали при стрельбе в школе во Флориде

В одной из американских школ в городе Паркленд (штат Флорида) неизвестные устроили стрельбу, в результате чего пострадали не менее пяти человек, сообщают местные СМИ.

BREAKING NEWS: Reports of a school shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Broward County, Florida.INFO TO COME...

Также некоторые издания пишут, что есть погибшие. Эта информация пока не подтверждена.

BREAKING: Aerials over the scene in Parkland, Florida where there are reports of possible school shooting. https://t.co/4UhSrwOtEh