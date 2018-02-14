Назван победитель международной премии World Press Photo 2018

Специальный фотокорреспондент информационного агентства «Россия сегодня» Валерий Мельников стал призером международной премии World Press Photo 2018 года. Награду получил его проект «Под землей», созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

«Под землей» - это короткометражный документальный фильм, который рассказывает о мирных жителях, живущих на линии соприкосновения в одном из районов Донбасса. Он посвящен людям и рассказывает о конфликте их глазами. Для Мельникова награда стала уже второй подряд за карьеру.

«Победа на World Press Photo является очень важной наградой - в профессиональных кругах она считается самой значимой в области фото- и визуальной журналистики. Эта награда является и огромной ответственностью для журналиста, поскольку его произведение становится всемирно известным. Тысячи, а может и миллионы людей по всему миру смогут увидеть эти фотографии или видео. И очень важно, что ты хочешь сказать своей работой», - рассказал Мельников.

По его мнению, документальное повествование с использованием видео, интервью и звуков способно лучше передать атмосферу и дать героям возможность лично поделиться своими переживаниями, чувствами и надеждами.

Также, в число призеров вошли российский фотограф Татьяна Виноградова (People/Photo Category) и анимированный проект «Жили|были» (Digital Storytelling/Innovative Storytelling) информационного портала «Такие Дела» благотворительного фонда «Нужна Помощь», сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Проект «Под землей» был создан на стыке фото-, видео- и аудиоформатов. Кадры, положенные в основу, были сделаны Мельниковым в Донецкой области в 2015-2016 годах.

Международное признание мастерства своих фотокорреспондентов медиагруппа «Россия сегодня» получается третий год подряд.

Церемония награждение лауреатов World Press Photo-2018 пройдет 12 апреля 2018 года в Амстердаме.