Ученые нашли причину излишней полноты

Ученые из Японии нашли связь между скоростью употребления пищи и индексом массы тела, а также окружностью талии.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале BMJ Open, специалисты изучили данные, которые были собраны во время медицинских осмотров свыше 59 700 человек в период с 2008 по 2013 годы. Участникам задавали по семь вопросов об их образе жизни, в том числе о скорости употребления пищи. Было установлено, что среди тех, кто привык есть не спеша, ожирением страдали 21,5%. Среди тех, кто ел со средней скоростью, ожирение было диагностировано у 30%. У участников опроса, которые привыкли есть быстро, ожирением страдали 45%. Также ученые выяснили, что размер окружности талии увеличивался пропорционально скорости принятия пищи.

Отметим, что исследование было проведено только среди людей, которые страдали диабетом второго типа, в подопытных группах было немного людей старшего возраста, кроме того, ученые не учитывали уровень физических нагрузок и количество употребляемой пищи в течении дня.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в ожирении признаки инфекционного заболевания.