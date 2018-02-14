Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска - российский центр примирения в Сирии

Боевики четыре раза за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть пострадавшие. Об этом сообщил представитель российского центра примирения в Сирии Юрий Евтушенко.

«Не прекращаются ежедневные провокационные обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксированы четыре обстрела. Боевиками выпущены девять мин. Имеются раненые среди мирного населения», - цитирует его слова РИА Новости.

Также генерал подчеркнул, что российский центр по примирению призывает все стороны прекратить боевые действия, вооруженные провокации и строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

По данным центра, отмечались также отдельные факты нарушения режима прекращения боевых действий сразу в нескольких провинциях – Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс, а также в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

По словам Евтушенко, в течение суток было подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Абу-Джулс в провинции Алеппо.