В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте»
Теперь соцсеть полностью доступна на территории КНР, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Власти Китая приняли решение о разблокировке российской соцсети «ВКонтакте» на территории страны.
«Руководство КНР разблокировало “ВКонтакте” — социальная сеть теперь полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов», — сообщили в пресс-службе социальной сети.
Напомним, Китай заблокировал доступ к российской соцсети в январе 2016 года.