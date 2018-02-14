В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте»

Власти Китая приняли решение о разблокировке российской соцсети «ВКонтакте» на территории страны.

«Руководство КНР разблокировало “ВКонтакте” — социальная сеть теперь полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов», — сообщили в пресс-службе социальной сети.