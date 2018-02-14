Нетаньяху намерен продолжить работу на посту премьер-министра Израиля, несмотря на обвинения в коррупции

Израиль близок к политическому кризису. Полиция собрала впечатляющее досье на премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, и теперь рекомендует выдвинуть против него обвинения в коррупции. При этом принять такое решение может лишь генеральный прокурор и рассмотрение улик, скорее всего, займет много времени.

Сам израильский премьер-министр не теряет самообладания. По словам Нетаньяху, его коалиция стабильна и продолжит, «работать ради блага израильских граждан».

«Коалиционное правительство сейчас абсолютно стабильно. И ни я, ни кто-то другой не собираются проводить выборы, мы продолжим совместную работу на благо нашего народа до конца срока. Я ознакомился с докладом и рекомендациями и могу заявить, что он предвзятый и полный дыр, как швейцарский сыр. Я уверен, что все в порядке, что ничего не изменилось и не изменится, даже когда правда выйдет на свет», - заявил Беньямин Нетаньяху.

Имя израильского премьера фигурирует сразу в двух уголовных делах. В первом Нетаньяху обвиняют в неправильном оформлении подарков - якобы за время нахождения у власти он набрал презентов почти на 300 тысяч долларов. А еще пытался подкупить руководство одного из крупнейших в стране издательских домов - чтобы политику правительства освещали в нужном свете. Израильская оппозиция требует отставки до суда и следствия.

Беньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. И в следующем году у него есть все шансы побить рекорд по продолжительности нахождения у власти. Сейчас он принадлежит основателю государства - Бен Гуриону.