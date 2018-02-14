В ЮВО опровергли слухи об инциденте с российским судном «Кызыл-60» в Босфоре

Информация о якобы произошедшем инциденте в Босфоре с судном ВМФ РФ «Кызыл-60» и кораблем ВМС Великобритании «Энтерпрайз» не соответствует действительности. Соответствующее заявление сделали в Южном военном округе.

Как рассказали в ЮВО, судно «Кызыл-60» и корабль ВМС Великобритании разошлись в штатном режиме на дистанции, являющейся нормой. Также, по сообщениям ЮВО, никаких «опасных» маневров, связанных с пересечением встречных курсов российского судна «Кызыл-60» и «Энтерпрайз» ВМС Британии, не было.

Ранее британский таблоид Daily Star сообщил, что многоцелевой исследовательский корабль ВМС Соединенного Королевства «Энтерпрайз» якобы пересек путь следования российского транспортного судна «Кызыл-60» и прошел всего в нескольких метрах от него. Инцидент якобы произошел неподалеку от Босфора у северных берегов Турции.