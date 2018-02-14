Саакашвили заявил о получении права на проживание и работу в ЕС

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого несколькими днями ранее выдворили с Украины в Польшу, сообщил, что получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в странах ЕС.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность», - написал Саакашвили в среду на своей странице в Facebook заявил Саакашвили.

Бывший глава Грузии добавил, что «сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут».

«Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», —заключил бывший губернатор Одесской области.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили пригрозил украинским властям новыми протестными акциями. Депортированный политик провел сегодня в Варшаве пресс-конференцию, на которой пообещал, что организует на Украине многотысячные манифестации.

Напомним, Михаила Саакашвили выслали из Украины в понедельник якобы из-за того, что он находился в стране незаконно. Политик заявил, что юридических оснований для депортации у Киева не было.