МИД РФ и Российское военно-историческое общество подписали соглашение о сотрудничестве

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр культуры Владимир Мединский, который также является председателем Российского военно-исторического общества, подписали соглашение о сотрудничестве между МИД РФ и РВИО.

«Сегодня подписывается соглашение между Министерством иностранных дел и Военно-историческим обществом. Мы не столько закладываем планы на будущее, сколько, по сути, документируем реально идущую работу», - заявил глава Минкульта.

Владимир Мединский также добавил, что представительство РВИО за рубежом, находясь в теснейшем контакте с российскими посольствами, опираясь на их каждодневную помощь, за последние годы открыло множество памятников.

«Только четыре или пять памятников во Франции: героям и Первой мировой войны, и нашим экспедиционным корпусам времен 1814 года. Есть мемориальные комплексы в Словении, на открытии которых присутствовал президент России. В бывшей Югославии несколько памятников», - отметил глава Российского военно-исторического общества.

По словам Мединского, РВИО также занимается работой с военными кладбищами в Австрии, в Чехии и в Польше.

«Эта непрекращающаяся работа идет каждый день, и на каждом из этапов мы видим реальную помощь наших дипломатов», - резюмировал российский министр культуры.

Ранее сообщалось, что представители Российского военно-исторического общества провели встречу с активистами польского содружества Kursk. В мероприятии приняли участие исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, научный директор Михаил Мягков, глава содружества Kursk Ежи Тыц и известный польский историк Мачей Поремба. В ходе общения эксперты обсудили варианты сотрудничества между Россией и Польшей для сохранения совместного военно-мемориального наследия.