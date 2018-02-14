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7,5 тысяч оборотов в минуту: в России разрабатывают новый сердечный насос

Константин Коковешников
19:20 14.02.2018
Осевой насос позволяет при выходе из строя левого желудочка, самой «накаченной» камеры сердца, на время отсрочить пересадку, либо вовсе восстановить сердечную функцию, показывают результаты клинических исследований на взрослых.

Российские медики близки к созданию принципиально нового сердечного насоса. Прибор с уникальным строением рабочей камеры способен разгонять кровь со скоростью 7,5 тысяч оборотов в минуту. Вживленный прямо в сердце, он позволит ранее безнадежным пациентам дождаться пересадки жизненно-важного органа, либо вовсе восстановить его функции.

Прекрасный аппетит, спокойное поведение и полное отсутствие одышки возводит барана Борьку в ранг почти овечки Долли. Вот уже три недели подряд кровь в его сердце качает специальный насос, подключенный к внешнему источнику питания.

«Самая главная задача наша - это понять, насколько длительно может насос работать в этих условиях. Чтобы не было тромбов!.. О травме крови я не говорю, потому что ее нет абсолютно», - рассказал заведующий лабораторией биотехнических систем ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И.Шумакова» Георгий Иткин.

Разгоняя кровь со скоростью 7,5 тысяч оборотов в минуту, данная турбина закручивает ее, после чего выпрямляет обратно. Вместе с тем, за счет особого алмазного напыления и уникальной геометрии рабочей камеры турбина не препятствует току крови. 

Однако нельзя сказать, чтобы все шло совсем гладко, поскольку во всех предыдущих случаях животные гибли либо от осложнений, либо еще на операционном столе. Баран Борька – это попытка номер шесть. 

При опытах на животных обычно используют телят, поскольку считается, что именно их сердце максимально приближено ко взрослому человеческому. Но в этот раз сделали исключение и имплантировали насос годовалому барану, вес которого составляет 35 килограммов, что соответствует размерам 10-летнего ребенка. 

Осевой насос позволяет при выходе из строя левого желудочка, самой «накаченной» камеры сердца, на время отсрочить пересадку, либо вовсе восстановить сердечную функцию, показывают результаты клинических исследований на взрослых. 

«Позволяют этим людям реально существовать, обслуживать себя, ездить на автомобиле. Правда, купаться они с этим пока не могут! Потому что батарейки тяжелые», - рассказал директор ФГБУ «НМИЦ ТИО им.ак. В.И. Шумакова», главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье.

Срок службы подобных насосов оценивается от пары недель до нескольких лет в зависимости от того, как скоро пациент получит донорское сердце. 

По второй группе крови Раджаб Раджабов является первым в листе ожидания. Он подключен к аппарату искусственного кровообращения. Вместе с тем, пациенту соседней палаты повезло - операцию по пересадке сердца ему провели лишь несколько дней назад. 

 «Хочется жить, дышать! Двигаться дальше! Чувствую, что организм работает по-другому», - рассказал пациент ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Антон Дворников.

Однако это касается в первую очередь взрослых. Посмертная пересадка детского сердца - проблема этическая и носит глобальный характер. Поэтому рассчитывать приходится на такие насосы, которые позволяют если не вылечить, то хотя бы продлить жизнь до операции.

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