На месте крушения Ан-148 собрано около трех тысяч обломков

Около трех тысяч обломков самолета Ан-148 обнаружено в районе крушения в Раменском районе Подмосковья.

«По состоянию на 18.00 среды найдено 2978 обломков воздушного судна», - рассказал представитель оперативного штаба на месте трагедии.

Самолет Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился в воскресенье 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.