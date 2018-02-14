На месте крушения Ан-148 собрано около трех тысяч обломков
Самолет Ан-148 разбился в воскресенье спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.
Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Globallook
Около трех тысяч обломков самолета Ан-148 обнаружено в районе крушения в Раменском районе Подмосковья.
«По состоянию на 18.00 среды найдено 2978 обломков воздушного судна», - рассказал представитель оперативного штаба на месте трагедии.
Самолет Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился в воскресенье 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.
На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.