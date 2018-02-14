Россия и Китай перехватили военное доминирование у США - доклад IISS

Российская Федерация и Китай бросают вызов глобальному военному доминированию США и их союзников. Об этом сообщается в ежегодном докладе о соотношении оборонных бюджетов стран мира, который был подготовлен лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).

«Такие страны, как Китай и Россия бросают вызов глобальному доминированию США и их союзников. США и их союзники больше не обладают господством в воздухе, хотя и располагали этим ключевым преимуществом на протяжении трех десятилетий», - отметил директор отделения IISS Джон Чипман.

Вместе с тем он подчеркнул, что все три сверхдержавы постоянно готовятся к возможному конфликту друг с другом, причем само столкновение данных стран не является неминуемым.

Также в докладе сообщается, что Россия и Китай стремятся развивать гиперзвуковые двигатели, а все три сверхдержавы вместе с тем проводят процесс рекапитализации и модернизации собственных ядерных сил.

Кроме того, согласно документу, Российская Федерация способна использовать все преимущества реального применения собственных вооруженных сил в мире, «поскольку это помогает разрабатывать проекты нового оснащения и обучения военнослужащих».