Энергетики восстановили электроснабжение в домах большинства потребителей в Краснодаре

Энергетикам удалось восстановить электроснабжение подавляющей части домов потребителей после массовых отключений электричества в Краснодарском крае. Сейчас число оставшихся без света граждан снизилось со 198 тысяч человек до 37 тысяч.

Днем 14 февраля на Краснодарской ТЭЦ действием защитных механизмов отключилась вторая система шин (СШ) 110 кВ, а также блоки номер один и два.

Электростанция понизила нагрузку на 295 МВт (с 1040 до 745 МВт). Отключения коснулись подстанций (ПС): «Северо-Восточная», «Юго-Восточная», «Пашковская», «Аэропорт», «Кислородный завод», «ОБД», «ХБК», «Восточная».

Как сообщает Министерство энергетики России, без электроснабжения оказались почти 200 тысяч человек, а также несколько промышленных предприятий в Краснодаре и близлежащих районах.

«В 15.19 подано напряжение на ПС 110 кВ "Пашковская", "Аэропорт" и "Кислородный завод". В 15.51 включена в работу первая цепь ВЛ 110 кВ "Краснодарская ТЭЦ – ХБК", подано напряжение на ПС 110 кВ "ХБК" и "Восточная". Электроснабжение части потребителей восстановлено», — сообщили в Минэнерго РФ.

В данный момент без света остаются потребители ПС 110 кВ «Северо-Восточная», «Юго-Восточная» и «Восточная» — примерно 37 тысяч человек.

Как отметили в Министерстве энергетики России, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В свою очередь глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для устранения проблемы необходимо создать оперативный штаб. По словам губернатора, он отдал поручение в приоритетном порядке восстановить электроснабжение на всех социальных объектах Краснодара до завершения текущего дня. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ЧП и полностью восстановлена подача электричества.

Напомним, в начале февраля без света остались 245 населенных пунктов Московской области.