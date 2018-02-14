В Польше работодатель вызвал для украинки с инсультом полицию вместо врачей

Полиция Польши ведет расследование инцидента с гражданкой Украины по подозрению в незаконном трудоустройстве, а также в неоказании помощи в ситуации, угрожающей жизни. Инцидент произошел в городе Срьода-Великопольська.

Как сообщает телеканал «112 Украина», у женщины, нелегально работавшей в Польше на одном из предприятий и проживавшей на его территории, в нерабочее время произошел инсульт.

Однако ее работодатель вместе того, чтобы вызвать скорую помощь, вывез украинку в соседний город и положил на скамейку посреди улицы. После этого он вызвал сотрудников полиции и заявил, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии.

«По этому факту в городе Срьода-Великопольська начато расследование по подозрению в непосредственной угрозе потери жизни или тяжелого ущерба здоровью, а также в деле незаконного трудоустройства. Огласку делу придал почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, прокуратура города Срьода-Великопольська проводит проверку на предприятии, где работала пострадавшая, а также изучает видео с камер наблюдения и ее медицинские документы. Пока обвинение по делу никому не предъявлено.

Уточняется также, что женщина находится в больнице города Познань. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Консульство Украины начало сбор средств для лечения пострадавшей.