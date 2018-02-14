Совет Федерации одобрил продление срока амнистии капитала

Совет Федерации в среду 14 февраля одобрил пакет законов, которые предусматривают продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.

Закон определяет второй этап амнистии капиталов на период с 1 марта текущего года по 28 февраля следующего года. При этом в полном объеме будут сохранены все гарантии для декларантов, которые воспользовались предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа в 2015 – 2016 годах. Для декларантов второго этапа предусматривается такой же объем гарантий.

Налоговая амнистия (так называют амнистию капиталов) действовала в РФ с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. С ее помощью российские налогоплательщики имели возможность добровольно задекларировать свои активы и счета, которые находились в иностранных юрисдикциях. В обмен на это декларанта освобождался от уголовного и административного преследования, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

Ранее сообщалось, что закон о налоговой амнистии затронет свыше 20 миллионов человек. Это позволит списать с жителей Российской Федерации более 41 миллиарда рублей налогов.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому списываются долги по налогам россиян, накопившиеся к 1 января 2015 года.