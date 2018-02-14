Это вам за пацанов: фанаты ЦСКА принесли на матч плакат в память о погибшем в Сирии летчике

Футбольные болельщики почтили память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова на матче 1/16 финала Лиги Европы Црвена Звезда (Белград) – ЦСКА (Москва). Игра прошла 13 февраля в столице Сербии – Белграде.

Фанаты написали на баннерах слова «Спи спокойно, герой!», даты рождения и смерти Романа Филипова, а также его последние слова – «Это вам за пацанов!».

Третьего февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб российский самолет Су-25 под управлением майора Филипова был сбит из ПЗРК террористами. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. После катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, он до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская к себе боевиков. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, после окружения, когда расстояние до террористов сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный летчик подорвал себя гранатой. Указом президента Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя России.