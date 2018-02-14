Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в хищениях средств из городского, задержан в киевском аэропорту. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем.

«Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в аэропорту Борисполь » , — написал он в Facebook.

В 2017 году в Одессе проводились обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении средств из местного бюджета. По данным антикоррупционного бюро, административное здание в составе имущества «Завода "Краян"» было продано в прошлом году за 409 тысяч долларов. Позже ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии за сумму около 6,8 млн долларов.