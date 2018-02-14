Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту
Погранслужба Украины подтверждает задержание мэра Одессы Труханова. Его подозревают по делу о хищении средств из бюджета.
Фото: truhanov.od.ua
Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в хищениях средств из городского, задержан в киевском аэропорту. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем.
«Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в аэропорту Борисполь», — написал он в Facebook.
В 2017 году в Одессе проводились обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении средств из местного бюджета. По данным антикоррупционного бюро, административное здание в составе имущества «Завода "Краян"» было продано в прошлом году за 409 тысяч долларов. Позже ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии за сумму около 6,8 млн долларов.