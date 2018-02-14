В США вертолет потерпел крушение после столкновения с лосем. Об этом сообщает местный телеканал KUTV.

Инцидент произошел в штате Юта. По данным телеканала, в результате инцидента два члена экипажа получили легкие ранения.

Экипаж вертолета проводил отслеживание и поимку лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Во время операции лось задел несущий винт вертолета, после чего вертолет упал с высоты около трех метров. В результате инцидента животное погибло.