Совет Федерации отправил Клинцевича в отставку
Накануне комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрел заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.
Фото: Viktor Chernov Russian Look / globallookpress
Совет Федерации отправил Франца Клинцевича в отставку с поста первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности.
Накануне комитет Совфеда по обороне и безопасности рассмотрел заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.
По данным РИА Новости, на освободившийся пост предложили кандидатуру сенатора от Карелии Александра Ракитина, который до сентября 2017 года руководил УФСБ по Западному военному округу.