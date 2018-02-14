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Совет Федерации отправил Клинцевича в отставку

Анастасия Евдокимова
10:47 14.02.2018
Накануне комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрел заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.
Совет Федерации отправил Клинцевича в отставку
Фото: Viktor Chernov Russian Look / globallookpress

Совет Федерации отправил Франца Клинцевича в отставку с поста первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности.

Накануне комитет Совфеда по обороне и безопасности рассмотрел заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.

По данным РИА Новости, на освободившийся пост предложили кандидатуру сенатора от Карелии Александра Ракитина, который до сентября 2017 года руководил УФСБ по Западному военному округу.

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