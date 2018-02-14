ПАО «Сухой» опроверг сообщения о схожести проблем Ан-148 и Superjet

ПАО «Компания «Сухой» опровергла заявления издания «Коммерсантъ» о схожести проблем Ан-148 и Superjet.

Как заявил пресс-секретарь компании «Сухой» Андрей Муравьев сайту телеканала «Звезда», схожих проблем между потерпевшим крушение Ан-148 и Superjet не обнаружено.

В официальном опровержении сказано, что проблем, «похожих» на проблемы с датчиками Ан-148, потерпевшего катастрофу 11 февраля, у самолета SSJ100 обнаружено не было. Также благодаря надежной работе всех систем самолетов SSJ100, призванных обеспечить максимальную безопасность пассажиров, в случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости, на раннем этапе руления и начала разбега срабатывает соответствующий индикатор.

Также ПАО «Сухой» сообщил и о том, что обогрев датчиков системы воздушных сигналов на SSJ100 включается автоматически при запуске одного из двигателей на земле. Более того, ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ100 невозможна конструктивно, благодаря специальным проведенным испытаниям.

ПАО «Компания «Сухой» рекомендует тщательно изучить содержание документа Росавиации, который в результативной части содержит рекомендации по повышению эффективности работы в части обеспечения готовности аэропортов и систем обслуживания самолетов перед вылетом в сложных метеоусловиях.