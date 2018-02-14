Хотел разорвать платья всем девушкам и пойти в пляс - режиссер Туминас о своей новой постановке «Пиковая дама»

На исторической сцене Большого театра одно из главных культурных событий зимы – «Пиковая дама». Режиссер спектакля худрук театра Вахтангова Римас Туминас попытался максимально дистанцироваться от всемирно известного произведения Чайковского.

«Я совершенно не современен, как я хотел разорвать платья всем девушкам и пойти в пляску русскую почти что голыми. Но ничего этого нет, ничего не придумал, потому что принцип был такой - прикоснулся к сцене и отошел», - рассказал телеканалу «Звезда» Римас Туминас.

Если у Пушкина «Пиковая дама» - светский анекдот, в котором сошедший после проигрыша с ума Герман - человек, мягко говоря, не сильно приятный. То Чайковский, создававший оперу по мотивам одноименной повести писал - «Боже, как я вчера плакал, когда отпевали моего бедного Германа». Исполнитель партии Германа в «Пиковой даме» Туминаса - всемирно известный тенор, муж Анны Нетребко, Юсиф Айвазов. Он признался, что подход Чайковского к герою ему явно ближе.

«Он не больной человек, он сходит с ума только последние страницы, когда понимает, что проиграл. И это не сумасшествие - это безысходность. Если честно, на сто процентов он еще не получился у меня, я ищу штрихи. Особенности характера», - рассказал Айвазов.

Туминас в полной мере следует при работе над «Пиковой дамой» одному кредо - аскетичность на сцене. Это минимум декораций и костюмы, которые лишь подчеркивают силуэты актеров. Да и режиссер здесь не больше, чем проводник - погружает зрителя в потусторонний и магический мир.