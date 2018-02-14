Президент Франции заявил о готовности атаковать Сирию

Франция готова атаковать Сирию, в частности, нанести удар, в случае предоставления доказательств, что сирийская армия применила химическое оружие против мирного населения. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Однако отмечается, что сейчас спецслужбы Франции не располагают такой информацией, сообщает ТАСС.

12 февраля в российский Центр примирения враждующих сторон поступил телефонный звонок от жителя населенного пункта Серакаб, провинция Идлиб о готовящейся провокации с использованием отравляющих химических веществ для показа в эфире иностранного телеканала.

По словам звонившего, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) тремя автомобилями завезли в Серакаб более двадцати баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты.