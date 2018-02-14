В нацразведке США рассказали о досрочных выборах президента на Украине

Нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, следует из доклада директора Нацразведки США Дэна Коутса, представленного в сенате.

В ведомстве считают, что досрочные выборы могут произойти на Украине по ряду причин, в том числе это недовольство населения реформами, снижение уровня жизни, рост коррупции и обострение политических противостояний.

По мнению сотрудников американской нацразведки, такое положение дел на руку оппозиции, которая может воспользоваться ситуацией в обществе и ослабить президента Украины Петра Порошенко.

Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году.