В нацразведке США рассказали о досрочных выборах президента на Украине
В нацразведке США считают, что досрочные выборы могут произойти на Украине из-за ряда причин, в том числе это недовольство населения реформами, снижение уровня жизни, рост коррупции и обострение политических противостояний.
Фото: Григорий Костин / РИА Новости
Нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, следует из доклада директора Нацразведки США Дэна Коутса, представленного в сенате.
В ведомстве считают, что досрочные выборы могут произойти на Украине по ряду причин, в том числе это недовольство населения реформами, снижение уровня жизни, рост коррупции и обострение политических противостояний.
По мнению сотрудников американской нацразведки, такое положение дел на руку оппозиции, которая может воспользоваться ситуацией в обществе и ослабить президента Украины Петра Порошенко.
Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году.