Россия поможет Сирии восстановить железнодорожную инфраструктуру

В Сирии постепенно идет восстановление железнодорожного пассажирского и грузового сообщения между провинциями. Ущерб железным дорогам Сирии от боевых действий составил 530 миллиардов лир (1,03 миллиарда долларов). Сейчас стране необходимы как минимум 130-150 новых тепловозов.

Первые восемь вагонов с зерном при помощи России впервые отправились из порта Латакии в Хомс. На пути одна остановка в депо. Обязательная проверка тормозной системы перед длительным перегоном. Работник депо обходит каждый вагон. По словам Самира, отправлять состав приходится на свой страх и риск. Но это единственный способ доставить несколько сотен тонн гуманитарного груза вглубь страны.

Без технического обслуживания доживают свой век и тепловозы. Почти все уже разменяли четвертый десяток. Весь парк локомотивов в грузовом депо советского, производства. Один из них был куплен Сирией еще в 1985 году. Но до сих пор на ходу. На модернизацию и тем более закупку нового подвижного состава денег нет. Бюджетных дотаций едва хватает на ремонт разрушенных в ходе боевых действий магистралей.

До войны протяженность железных дорог в Сирии составляла примерно два с половиной тысячи километров. Но сейчас большая часть уничтожена боевиками. Взорвана дорога на Дамаск. Вокзал Латакии, построенный советскими инженерами в 80-е, один из немногих, который работал даже во время войны. Каждый день по два поезда из соседней провинции Тартус и обратно. Время в пути примерно один час. Расстояние между городами без малого 100 километров. Пассажиры - в основном студенты и рабочие из деревень провинций.

Единственный способ восстановить отрасль – иностранные инвестиции. И в первую очередь сирийцы надеются на сотрудничество с Россией.