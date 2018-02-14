В Крыму запустят скоростное судно на подводных крыльях

Между Севастополем и Ялтой будет ходить скоростное судно на подводных крыльях. Оно будет обеспечивать пассажироперевозки. Об этом заявил гендиректор компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

По словам Сорокина, решение возродить пассажирские перевозки принял концерн «Калашников» при поддержке Минпромторга и Минтранса России.

«Первым станет маршрут Севастополь — Ялта, время в пути составит 1 час 40 минут — это быстрее, чем на автобусе и даже на автомобиле», - сказал Сорокин в интервью изданию «Деловой Крым».

Сколько будет стоить поездка на новом судне, пока неизвестно. Этот вопрос обсуждается властями. Но Сорокин отметил, что цена билета будет максимально доступной.