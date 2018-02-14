Более двух тысяч обломков Ан-148 нашли в зоне крушения самолета в Подмосковье

Почти 2,1 тысячи обломков самолета нашли в районе крушения Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

В штабе отмечают, что зона поисковой операции на месте крушения Ан-148 расширена с 30 до 40 гектаров. Как сообщают в МЧС, в районе катастрофы найдено около двух тысяч фрагментов лайнера. Обломки самолета и останки погибших начали вывозить.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет обнародовал первые выводы о причинах катастрофы. Специалисты полагают - она произошла потому, что у экипажа не было объективных данных о скорости АН-148. На третьей минуте полета возникли разночтения между показателями модуля воздушных параметров и резервного модуля. Это могло произойти потому, что датчики давления обледенели. Пилоты почему-то не включили их обогрев.

В Следственном комитете подчеркивают – версия предварительная, ее еще будут проверять. Ан-148 разбился в минувшее воскресенье. На борту находился 71 человек. Все они погибли.