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В «МиГ» рассказали, к чему может привести попытка Украины сделать из истребителя штурмовик

Анастасия Евдокимова
07:57 14.02.2018
В российской компании отмечают, что продление срока службы самолетов на 20-40 лет может негативно сказаться на безопасности полетов.
В «МиГ» рассказали, к чему может привести попытка Украины сделать из истребителя штурмовик
Фото: Константин Семенов / ТРК "Звезда"

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» предостерегла украинский ОПК от попыток модернизировать советский истребитель МиГ-29 в штурмовик. Об этом говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации.

Ранее украинское издание «Деловая столица» сообщило, что на Львовском авиационно-ремонтном заводе планируется такая модернизация. Ее целью было продление срока службы самолетов до 35-40 лет.

«Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — приводит РИА Новости текст сообщения.

В российской компании отмечают, что продление срока службы самолетов на 20-40 лет может негативно сказаться на безопасности полетов.

В декабре прошлого года заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявил в эфире украинского телеканала ZIK, что украинские истребители МиГ-29 могли в 2014 году «за 15 минут уничтожить весь российский флот».

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