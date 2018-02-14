Красная Армия уничтожает элитные танковые дивизии нацистской Германии: кадры реконструкции под Москвой

В Подмосковье устроили реконструкцию двух крупных сражений времен Великой Отечественной войны. Битва под Москвой получилась совсем, как в 1941ом - метровые сугробы, метель и двадцатиградусный мороз.

Балатонской операции погода не соответствовала. В 1945 году в Венгрии было гораздо теплее. Тогда Красная армия уничтожила элитные танковые дивизии гитлеровской Германии. Фашисты потеряли 500 стальных «Тигров» и «Пантер».

Зрители увидели танковое сражение, где в первых рядах прошли немецкие «Тигр» Т-IV и T-VI. Им противостояла батарея орудий ЗИС-3 и легендарные «зверобои» самоходные установки - САУ 100 и СУ 122. А завершили бой снова Т-34, которые повторяя события 1945-го года, расстреляли немецкие танки с бортов, двигаясь на встречных курсах. «Плотность огня» на поле обеспечила студия спецэффектов.

Роли бойцов играли участники исторических клубов из России, Белоруссии, Прибалтики и Казахстана. За их действиями не отрываясь следили 10 тысяч зрителей.

Военно-исторический фестиваль «Общая история - единая память» проводится межрегиональной общественной организацией «ВИО Гарнизон» и Государственным военно-техническим музеем Московской области с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.