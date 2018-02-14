Умер супруг королевы Дании

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Королевского дворца.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 (01.18 мск) во дворце Фреденсборг», — говорится в сообщении.

28 января принц Хенрик был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком. Как выяснилось, новообразование доброкачественное, и он продолжил лечение.

В начале августа 2017 года принц Хенрик заявил, что не хочет быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей). В Дании не является секретом, что принц всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.