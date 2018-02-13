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В США назвали одну из главных угроз для страны

Константин Тигров
23:23 13.02.2018
В Соединенных Штатах Америки конгрессмен назвал растущий внешний долг самой главной угрозой для страны.
В США назвали одну из главных угроз для страны
Фото: pixabay.com

Подготовленный администрацией американского лидера Дональда Трампа бюджет на 2019 финансовый год предусматривает меры для сокращения трат бюджета на ближайшие десять лет в размере трех триллионов долларов.

«Это самая страшная для Соединенных Штатов угроза, и исходит она не от террористов, Ирана или России, а именно от растущего долга», - приводит РИА Новости слова директора административно-бюджетного управления администрации Соединенных Штатов Америки Мика Малвейни.

Так Малвейни ответил на вопрос сенатора Боба Коркера, который заметил, что в 2028 году у США соотношение внешнего долга к ВВП составит девяносто один процент.

Американский кабмин запросил у конгресса финансирование на 2019 год в размере $3,422 трлн (21% ВВП), при этом предполагаемый дефицит бюджета должен составить $984 млрд или 4,7% ВВП.

В связи с этим, общий бюджет правительства США, с учетом средств, которые Соединенные Штаты Америки планируют привлечь, составит $4,4 трлн. Заимствования американского правительства через инструмент государственных облигаций на ноябрь 2017 года составили $6,34 трлн.

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