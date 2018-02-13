Лидер СДПГ Мартин Шульц объявил о своей отставке

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц во вторник заявил, что уходит со своего поста.

«Это мое последнее обращение в должности председателя СДПГ», — приводит ТАСС слова Шульца.

Политик также добавил, что «это порой сложная работа, но я ухожу без горечи и обиды с этого поста».

На должность Шульца СДПГ предложила главу фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес.