Лидер СДПГ Мартин Шульц объявил о своей отставке
На должность Шульца Социал-демократическая партия Германии предложила руководителя фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц во вторник заявил, что уходит со своего поста.
«Это мое последнее обращение в должности председателя СДПГ», — приводит ТАСС слова Шульца.
Политик также добавил, что «это порой сложная работа, но я ухожу без горечи и обиды с этого поста».
На должность Шульца СДПГ предложила главу фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес.