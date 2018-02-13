Нетаньяху заподозрили в коррупции – СМИ

Премьер Министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что расследования в отношении него завершатся ничем. Кроме того, он намерен и дальше руководить страной.

В своем телеобращении Нетаньяху заявил, что рекомендации полицейских предъявить ему обвинения в коррупции не имеют юридической силы, и решение по этому поводу может принимать лишь прокуратура.

«И в этот раз все тоже закончится ничем», — заявил Нетаньяху.

При этом премьер-министр напомнил, что он подвергается нападкам и подозрениям на протяжении всей своей политической карьеры.

Ранее СМИ сообщили, что израильская полиция рекомендовала прокуратуре предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием по результатам расследования двух уголовных дел.

По одному из них израильского премьера подозревали в получении дорогостоящих подарков от бизнесменов, по второму - в попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности кабмина в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента «Едиот Ахронот».