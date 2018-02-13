В офис Барака Обамы прибыла полиция

Сотрудники полиции прибыли в офис бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне после сообщения об обнаружении там белого порошка.

Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы.

Согласно предварительным данным, на этот адрес пришло письмо с белым веществом. Оно было прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса, передает телеканал Fox 5 со ссылкой на пожарную службу города.

Ранее жена сына Трампа была госпитализирована после открытия конверта с неизвестным порошком. Сын американского лидера Дональда Трампа назвал отвратительным поступок тех, кто послал его жене данный конверт.