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Суд в Германии отказался снимать обвинения с «наци-бабушки»

Наталия Майорова
22:11 13.02.2018
В 2016 году на одном из публичных мероприятий, которое проходило в Берлине, Урсула Хавербек, более известная как «наци-бабушка», заявила, что якобы Холокоста не было, а в лагере смерти Освенциме не существовало газовых камер.
Суд в Германии отказался снимать обвинения с «наци-бабушки»
Фото: Carmen Jaspersen dpa / Globallookpress

В высшем областном суде Целле в Нижней Саксонии отказались снимать обвинения с 89-летней Урсулы Хавербек, более известной как «наци-бабушка», за отрицание Холокоста.

Отмечается, что для «наци-бабушки» приговор был пятым по счету, однако пожилая женщина так и не попала в тюрьму.

Теперь Хавербек грозит двухлетний тюремный срок, передает информационное агентство Xinhua.

В 2016 году на одном из публичных мероприятий, которое проходило в Берлине, Хавербек заявила, что Холокоста не было, а в лагере смерти Освенциме не существовало газовых камер. Она настаивала на том, что печально известное место якобы было лишь трудовым лагерем.

Несмотря на возраст, Хавербек до 2008 года возглавляла тренировочный лагерь для ультраправых, который впоследствии был закрыт властями Германии. Вместе с тем, «наци-бабушка» постоянно публиковала свои статьи радикального содержания в издании «Голос Рейха».

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