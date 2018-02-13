Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД Украины намерен помочь голодающей Африке в знак памяти о голодоморе

Роман Захаров
21:45 13.02.2018
Лозунгом акции станет фраза: «Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!».
МИД Украины намерен помочь голодающей Африке в знак памяти о голодоморе
Фото: pixabay.com

В украинском МИД заявили о желании оказать символическую помощь страдающим от голода странам Африки и Азии в память о жертвах голодомора.

«Рада поддержала инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ епископа Богдана Дзюраха по поводу акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода», — сообщается на сайте МИД Украины.

В документе говорится, что такое решение было принято Общественным советом по вопросам сотрудничества с религиозными организациями.

По данным ведомства, лозунгом акции станет фраза: «Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!».

Ранее в ООН, со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы, сообщили, что нехватку еды на Украине испытывают 1,2 миллиона человек. При этом в организации отметили, что всего, так или иначе, страдают от нехватки продуктов около пяти миллионов украинских граждан. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россияне рассказали о своем отношении к супружеским изменам и однополым бракам
Дата13.02.2018, 10:38
Россияне рассказали о своем отношении к супружеским изменам и однополым бракам
Гонка с тралом: в «Танковый биатлон» добавили новые сложнейшие элементы
Дата13.02.2018, 18:34
Гонка с тралом: в «Танковый биатлон» добавили новые сложнейшие элементы
Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на ОИ-2018
Дата13.02.2018, 15:45
Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на ОИ-2018
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Кулак «Антея»: какими будут подлодки 949А после модернизации
Дата13.02.2018, 11:52
Кулак «Антея»: какими будут подлодки 949А после модернизации
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Дата09.02.2018, 08:34
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Еженедельник «Звезда»
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.