МИД Украины намерен помочь голодающей Африке в знак памяти о голодоморе

В украинском МИД заявили о желании оказать символическую помощь страдающим от голода странам Африки и Азии в память о жертвах голодомора.

«Рада поддержала инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ епископа Богдана Дзюраха по поводу акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода», — сообщается на сайте МИД Украины.

В документе говорится, что такое решение было принято Общественным советом по вопросам сотрудничества с религиозными организациями.

По данным ведомства, лозунгом акции станет фраза: «Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!».

Ранее в ООН, со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы, сообщили, что нехватку еды на Украине испытывают 1,2 миллиона человек. При этом в организации отметили, что всего, так или иначе, страдают от нехватки продуктов около пяти миллионов украинских граждан.