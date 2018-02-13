Депутат Рады придумал план по «возвращению» Крыма

Украинские власти могут «восстановить контроль» над Крымом только силовым путем. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза в эфире телеканала «112».

Политик подчеркнул, что ВСУ якобы стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала должно хватить для наступления на полуостров.

«Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет», - заявил Береза.

Он также подчеркнул, что Минские соглашения были полезны для Украины лишь потому, что позволили «привести в порядок» военное строительство, а также реорганизовать вооруженные силы.

Российским регионом Крым стал по результатам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования 96,77% избирателей с полуострова, а также 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Российской Федерацией. Плебисцит был инициирован местными властями после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.