Игорь Бутман встретился с москвичами в общественной приемной Путина

Жители столицы сегодня получили возможность встретиться с доверенными лицами кандидата на пост президента России, действующего главы государства Владимира Путина. Обращения и предложения москвичи представили им в общественной приемной.

Люди приходили с совершенно разными вопросами. Например, известный саксофонист Игорь Бутман разбирался с проблемой победительницы международных музыкальных конкурсов Анастасии Петраковой по приобретению дорогого духового инструмента - фагота.

Как отметили доверенные лица Владимира Путина, их главная задача обобщить проблематику обращений и передать данные в избирательный штаб.