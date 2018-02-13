Игорь Бутман встретился с москвичами в общественной приемной Путина
Известный саксофонист разбирался с проблемой по приобретению дорогого духового инструмента.
Жители столицы сегодня получили возможность встретиться с доверенными лицами кандидата на пост президента России, действующего главы государства Владимира Путина. Обращения и предложения москвичи представили им в общественной приемной.
Люди приходили с совершенно разными вопросами. Например, известный саксофонист Игорь Бутман разбирался с проблемой победительницы международных музыкальных конкурсов Анастасии Петраковой по приобретению дорогого духового инструмента - фагота.
Как отметили доверенные лица Владимира Путина, их главная задача обобщить проблематику обращений и передать данные в избирательный штаб.