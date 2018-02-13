Грузовой корабль «Прогресс МС-08» доставит продукты на борт МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-08» отправился сегодня с «Байконура» к Международной космической станции (МКС).

Экипаж МКС скорее всего успеет отметить Масленицу блинами. Радостные яства, помимо прочего, сегодня взмыли с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз», находясь на борту грузового корабля «Прогресс».

На борт МКС также будет доставлено топливо, кислород, вода и научное оборудование. Всего ракета-носитель доставит на станцию 2,5 тонны груза.