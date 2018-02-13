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Экс-руководитель Shell рассказал о встрече с Путиным в 2006 году

Роман Захаров
19:46 13.02.2018
Предприниматель Йерун ван дер Вир, рассказывая главе МИД Нидерландов Халбе Зейлстре о встрече с российским лидером, не хотел интерпретировать слова Путина «в агрессивном смысле».
Экс-руководитель Shell рассказал о встрече с Путиным в 2006 году
Фото: Soeren Stache/dpa/Globallookpress

Бывший руководитель нидерландско-британской нефтегазовой компании Shell Йерун ван дер Вир признался, что это он рассказал министру иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстре историю о встрече с президентом России Владимиром Путиным на его даче в 2006 году. Предприниматель отметил, что именно он встречался с Путиным, а не Зейлстра.

Как сообщает голландская газета Volkskrant, Ван дер Вир рассказал, что после встречи между ним и Халбе Зейлстре состоялся разговор на эту тему, однако глава внешнеполитического ведомства мог неправильно его воспринять.

«Исторически Великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия», — написал ван дер Вир в письме к изданию.

Экс-глава Shell подчеркнул, что он не собирался интерпретировать слова российского лидера «в агрессивном смысле».

Ранее сообщалось, что глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра спустя 12 лет рассказал о том, что на самом деле не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. Тогда российский лидер на своей даче общался c представителями международного бизнеса. Как уверял Зейлстра, он был среди них в качестве сотрудника нефтегазовой компании Shell и лично слышал, как глава РФ якобы говорил о Белоруссии, Украине и Прибалтике в составе единой «Великой России». Теперь же политик сообщил, что все это время он лгал. В момент встречи Зейлстра был в соседней комнате, а такие сведения министр якобы получил от одного из участников беседы с Владимиром Путиным, которого Зейлстра назвать отказался. 

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