В Сети появились первые снимки эксклюзивной Lada Vesta Signature
«АвтоВАЗ» опубликовал фотографии эксклюзивной модели Lada Vesta, разработанной специально для главы концерна Николя Мора.
В отличии от классической версии, модификация Signature имеет удлиненный кузов, а также дополнительную шумоизоляцию и защиту от вибрации.
Фото LADA Vesta Signature президента АвтоВАЗа Николя Мора https://t.co/LhTbHnopHW pic.twitter.com/BsoXMCYXtE— Лада.Онлайн (@Lada_Online) 13 февраля 2018 г.
Вместе с тем, у машины отсутствует сплошное заднее сидение – вместо него установлены два отдельных кресла. Между ними расположен широкий подлокотник, сообщает газета «Известия».
Lada Vesta Signature имеет бензиновый двигатель объемом 1,8 л. Его мощность составляет 122 л/с.
«АвтоВАЗ» намерен в будущем выпускать данную модификацию с индивидуальными пожеланиями заказчиков.
По предварительным данным, стоимость такого автомобиля будет начинаться от двух миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала самой популярной машиной у россиян.