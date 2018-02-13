В Сети появились первые снимки эксклюзивной Lada Vesta Signature

«АвтоВАЗ» опубликовал фотографии эксклюзивной модели Lada Vesta, разработанной специально для главы концерна Николя Мора.

В отличии от классической версии, модификация Signature имеет удлиненный кузов, а также дополнительную шумоизоляцию и защиту от вибрации.

Вместе с тем, у машины отсутствует сплошное заднее сидение – вместо него установлены два отдельных кресла. Между ними расположен широкий подлокотник, сообщает газета «Известия».

Lada Vesta Signature имеет бензиновый двигатель объемом 1,8 л. Его мощность составляет 122 л/с.

«АвтоВАЗ» намерен в будущем выпускать данную модификацию с индивидуальными пожеланиями заказчиков.

По предварительным данным, стоимость такого автомобиля будет начинаться от двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала самой популярной машиной у россиян.