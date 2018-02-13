США хотят остаться в Сирии надолго - Лавров

Односторонние и опасные действия США в Сирии подрывают территориальную целостность этой страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

Ситуация в арабской республике стала одной из основных тем переговоров. Цель нахождения американского контингента в Сирии, отметил министр, становится все более понятной. И она не столько в том, чтобы разгромить террористов, как об этом раньше заявляли в Белом доме.

«От наших американских коллег мы слышим теперь другие объяснения своего присутствия в Сирии: они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжутся устойчивые политические процессы, которые должны завершиться приемлемым для всех, читай для США, переходом власти. Ну то есть сменой режима. А в целом у нас такое подозрение по некоторым другим признакам, что Соединенные Штаты хотят там остаться надолго, если не навсегда», - заявил Сергей Лавров.

Комментируя планы США выделить полмиллиарда долларов на поддержку так называемой умеренной оппозиции в Сирии, Лавров отметил, что здесь у Москвы накопилось к Вашингтону много вопросов.

Уточнения требует и сумма в шесть с половиной миллиардов долларов, которую намерен потратить Пентагон на сдерживание России в Европе. Такая цифра фигурирует в бюджете США на 2019 год. Согласно документу деньги пойдут на «восстановление американского военного присутствия в регионе и усиление партнеров по НАТО».

В частности, на строительство системы ПРО в Польше и Румынии потратят два миллиарда. Еще миллиард на модернизацию военной техники. Союзники по альянсу получат новые танки, бронетранспортеры и ракеты. 250 миллионов долларов в качестве военной помощи будет направлено Киеву.

Все это, считают американские конгрессмены, должно помочь противостоять российской агрессии, хотя в чем она заключается, как обычно, не уточняют. В целом, почти все статьи бюджета, который составляет около семисот миллиардов долларов, получили значительную прибавку.

А вот от господдержки космической программы администрация Трампа предлагает отказаться и с 2025-го года вообще не давать ни цента из бюджета на содержание МКС.