Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США хотят остаться в Сирии надолго - Лавров

Роман Захаров
18:52 13.02.2018
Глава МИД РФ считает, что США стремятся остаться в Сирии пока власть в республике не сменится на выгодных для Белого дома условиях.
Фото: MFA/Russia Press Service/Globallookrpess

Односторонние и опасные действия США в Сирии подрывают территориальную целостность этой страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

Ситуация в арабской республике стала одной из основных тем переговоров. Цель нахождения американского контингента в Сирии, отметил министр, становится все более понятной. И она не столько в том, чтобы разгромить террористов, как об этом раньше заявляли в Белом доме.

«От наших американских коллег мы слышим теперь другие объяснения своего присутствия в Сирии: они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжутся устойчивые политические процессы, которые должны завершиться приемлемым для всех, читай для США, переходом власти. Ну то есть сменой режима. А в целом у нас такое подозрение по некоторым другим признакам, что Соединенные Штаты хотят там остаться надолго, если не навсегда», - заявил Сергей Лавров.

Комментируя планы США выделить полмиллиарда долларов на поддержку так называемой умеренной оппозиции в Сирии, Лавров отметил, что здесь у Москвы накопилось к Вашингтону много вопросов.

Уточнения требует и сумма в шесть с половиной миллиардов долларов, которую намерен потратить Пентагон на сдерживание России в Европе. Такая цифра фигурирует в бюджете США на 2019 год. Согласно документу деньги пойдут на «восстановление американского военного присутствия в регионе и усиление партнеров по НАТО».

В частности, на строительство системы ПРО в Польше и Румынии потратят два миллиарда. Еще миллиард на модернизацию военной техники. Союзники по альянсу получат новые танки, бронетранспортеры и ракеты. 250 миллионов долларов в качестве военной помощи будет направлено Киеву.

Все это, считают американские конгрессмены, должно помочь противостоять российской агрессии, хотя в чем она заключается, как обычно, не уточняют. В целом, почти все статьи бюджета, который составляет около семисот миллиардов долларов, получили значительную прибавку.

А вот от господдержки космической программы администрация Трампа предлагает отказаться и с 2025-го года вообще не давать ни цента из бюджета на содержание МКС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россияне рассказали о своем отношении к супружеским изменам и однополым бракам
Дата13.02.2018, 10:38
Россияне рассказали о своем отношении к супружеским изменам и однополым бракам
Гонка с тралом: в «Танковый биатлон» добавили новые сложнейшие элементы
Дата13.02.2018, 18:34
Гонка с тралом: в «Танковый биатлон» добавили новые сложнейшие элементы
Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на ОИ-2018
Дата13.02.2018, 15:45
Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на ОИ-2018
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Кулак «Антея»: какими будут подлодки 949А после модернизации
Дата13.02.2018, 11:52
Кулак «Антея»: какими будут подлодки 949А после модернизации
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Дата09.02.2018, 08:34
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Еженедельник «Звезда»
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.