Курс выживания для космонавтов: какие испытания учится преодолевать будущий экипаж на МКС

По легенде спускаемый аппарат приземлился в глухой тайге в лесисто-болотистой местности, где рядом нет населенных пунктов. Космонавты начали борьбу за выживание в условиях низких температур.

Космонавты Андрей Борисенко и Николай Чуб вместе с астронавтом NASA Кристиной Кук обустроили свой временный лагерь. Первым делом экипаж сменил скафандры на теплые комбинезоны, сделал односкатный шалаш из веток, купола парашюта и медицинской термонакидки, после чего развел сигнальный костер.

В ходе тренировки команде нужно было продержаться в лесу трое суток до прибытия спасательного вертолета. При себе у них специальный аварийный запас, в котором 6-литровый бачок воды, сухое питание, спички и рыболовные снасти.

В компактном кресле, которое называется ложемент, находятся космонавты во время приземления в спускаемом аппарате. Зимой в лесу его можно использовать как сани для перевозки дров или транспортировки раненого товарища.

Российские члены экипажа разговаривают с американской напарницей на английском, а она отвечает им на русском языке - в борьбе за выживание важно понимать друг друга.

«В экипаже космического корабля нет девушек и юношей, есть космонавты. Хотя, конечно, мы стараемся учитывать разные особенности, в том числе физические особенности, всех членов экипажа, независимо от того, кто это – юноша или девушка. Поэтому, кто посильнее, тому приходится выполнять больше тяжелой работы», - рассказал космонавт Андрей Борисенко.

Необходимость курса выживания для космонавтов стала очевидной в 1965 году, после полета «Восход-2» — Павла Беляева и Алексея Леонова. Тогда спускаемый аппарат приземлился в уральской заснеженной тайге, и экипаж спасся благодаря русской отваге и смекалке. Поэтому с тех пор без умения выживать на земле в космос не летают.

«На самом деле оценку получает не экипаж, а инструктора, которые его готовили. Поэтому не сдать этот экзамен невозможно. Будут предприняты дополнительные тренировки, будут предприняты меры по организации теоретической подготовки инструкторами, по реконфигурации программы, но результат должен быть только отличным», - прокомментировал начальник центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Совместное пребывание в экстремальных условиях позволяет экипажу сдружиться и быть уверенным, что в случае любой нештатной ситуации земляне не оставят друг друга в беде.