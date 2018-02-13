Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Магистратский суд лондонского района Вестминстер оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья Эмма Арбутнот отклонила доводы адвокатов, предоставивших суду свидетельства против экстрадиции, а также другие дополнительные аргументы.

«С одной стороны, человек не появился в суде, с другой стороны, он не может выйти из небольшой квартиры и теряет здоровье. Он должен появиться в суде и отстоять свою позицию», — приводит РИА Новости слова судьи.

Защита Ассанжа призывала отменить ордер на арест, связывая его с решением властей Швеции, которые прекратили дело против Ассанжа, подозреваемого в совершении изнасилования в 2010 году.