Молния пробила в американском бомбардировщике дыру размером с человека
Экипаж воздушного судна заметил повреждения лишь после совершения посадки.
Фото: US Air Force/wikipedia
Бомбардировщик Б-52 американских ВВС едва не лишился хвоста, после того как в него попала молния. Все произошло во время посадки на авиабазу Барксдейл.
Заряд был настолько мощным, что пробил дыру размером с человека в задней части самолета. Громоотвод и противоударные системы не сработали, а экипаж заметил повреждения лишь после посадки.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Wizz Air, который направлялся из Кутаиси в Кавалу (Греция), вынужденно сел в Болгарии из-за удара молнии.