Молния пробила в американском бомбардировщике дыру размером с человека

Бомбардировщик Б-52 американских ВВС едва не лишился хвоста, после того как в него попала молния. Все произошло во время посадки на авиабазу Барксдейл.

Заряд был настолько мощным, что пробил дыру размером с человека в задней части самолета. Громоотвод и противоударные системы не сработали, а экипаж заметил повреждения лишь после посадки.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Wizz Air, который направлялся из Кутаиси в Кавалу (Греция), вынужденно сел в Болгарии из-за удара молнии.