56 гектаров и более 100 тысяч артефактов: что обнаружили археологи в ходе строительства Крымского моста

В Керчи состоялось заседание Общественного совета по строительству Крымского моста, в ходе которого был обсужден вопрос сохранения культурного наследия по проекту строительства масштабного инфраструктурного объекта.

На встрече мостостроители совместно с археологами и сотрудниками музеев подвели предварительные итоги общей работы, начатой в 2014 году, сообщает пресс-служба Крымского моста.

«Мост строится в регионе с уникальной историей. Вопрос сохранения культурного наследия был одним из ключевых еще на этапе предпроектных изысканий, а затем – при разработке проекта», - рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Он также отметил, что важно было запроектировать проект, не затрагивая при этом исторические памятники и все, что может попасть в зону будущей стройки, исследовать и сохранить для потомков.

«Для решения этих задач были привлечены ведущие в России научные и специализированные организации. Более тысячи специалистов подключились к работе», - заключил Новиков.

За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок составила 56 гектаров. Вместе с тем, количество находок достигло одного миллиона, причем из них более 100 тысяч артефактов представляют собой научную ценность и передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.

Отмечается также, что основным объектом исследования стали участки автодорог и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма. Там были выявлены десятки объектов культурного наследия.

«На основе полученных материалов уже готовится несколько кандидатских диссертаций, будут написаны учебники по истории и археологии юга России, научно-популярные издания. Новые коллекции украсят экспозиции музеев и послужат основой роста туристской привлекательности региона», - рассказал на заседании профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

Кроме того, по словам заместителя гендиректора Восточно-Крымского музея заповедника Натальи Быковской, благодаря проекту Крымского моста были обнаружены уникальные памятники.

«Это позволило сохранить огромное количество предметов, представляющих ценность для науки. Артефакты по мере завершения камеральной обработки передаются в фонды музейных учреждений», - отметила она.

Среди находок был обнаружен также артефакт, который претендует на уникальность, – терракотовая скульптура в форме головы мужчины. Он был найден во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предположительно, находка являет собой изображение древнегреческого божества и была выполнена в виде бюста в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Ранее были опубликованы кадры завершающей части сборки пролетных строений автодорожной части Крымского моста, которые теперь полотно полностью связало два берега – крымский и таманский.