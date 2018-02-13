Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

56 гектаров и более 100 тысяч артефактов: что обнаружили археологи в ходе строительства Крымского моста

Наталия Майорова
18:05 13.02.2018
Основным объектом исследования стали участки автодорог и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма. Там были выявлены десятки объектов культурного наследия.
Фото: пресс-служба Крымский мост

В Керчи состоялось заседание Общественного совета по строительству Крымского моста, в ходе которого был обсужден вопрос сохранения культурного наследия по проекту строительства масштабного инфраструктурного объекта.

На встрече мостостроители совместно с археологами и сотрудниками музеев подвели предварительные итоги общей работы, начатой в 2014 году, сообщает пресс-служба Крымского моста. 

«Мост строится в регионе с уникальной историей. Вопрос сохранения культурного наследия был одним из ключевых еще на этапе предпроектных изысканий, а затем – при разработке проекта», - рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Он также отметил, что важно было запроектировать проект, не затрагивая при этом исторические памятники и все, что может попасть в зону будущей стройки, исследовать и сохранить для потомков. 

«Для решения этих задач были привлечены ведущие в России научные и специализированные организации. Более тысячи специалистов подключились к работе», - заключил Новиков.

За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок составила 56 гектаров. Вместе с тем, количество находок достигло одного миллиона, причем из них более 100 тысяч артефактов представляют собой научную ценность и передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.

Отмечается также, что основным объектом исследования стали участки автодорог и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма. Там были выявлены десятки объектов культурного наследия. 

«На основе полученных материалов уже готовится несколько кандидатских диссертаций, будут написаны учебники по истории и археологии юга России, научно-популярные издания. Новые коллекции украсят экспозиции музеев и послужат основой роста туристской привлекательности региона», - рассказал на заседании профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

Кроме того, по словам заместителя гендиректора Восточно-Крымского музея заповедника Натальи Быковской, благодаря проекту Крымского моста были обнаружены уникальные памятники.

«Это позволило сохранить огромное количество предметов, представляющих ценность для науки. Артефакты по мере завершения камеральной обработки передаются в фонды музейных учреждений», - отметила она.

Среди находок был обнаружен также артефакт, который претендует на уникальность, – терракотовая скульптура в форме головы мужчины. Он был найден во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предположительно, находка являет собой изображение древнегреческого божества и была выполнена в виде бюста в Малой Азии в V веке до нашей эры. 

Ранее были опубликованы кадры завершающей части сборки пролетных строений автодорожной части Крымского моста, которые теперь полотно полностью связало два берега – крымский и таманский.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россияне рассказали о своем отношении к супружеским изменам и однополым бракам
Дата13.02.2018, 10:38
Россияне рассказали о своем отношении к супружеским изменам и однополым бракам
Гонка с тралом: в «Танковый биатлон» добавили новые сложнейшие элементы
Дата13.02.2018, 18:34
Гонка с тралом: в «Танковый биатлон» добавили новые сложнейшие элементы
Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на ОИ-2018
Дата13.02.2018, 15:45
Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на ОИ-2018
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Кулак «Антея»: какими будут подлодки 949А после модернизации
Дата13.02.2018, 11:52
Кулак «Антея»: какими будут подлодки 949А после модернизации
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Дата09.02.2018, 08:34
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Еженедельник «Звезда»
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.