Саакашвили пообещал устроить новые протестные акции на Украине

Михаил Саакашвили пригрозил украинским властям новыми протестными акциями. Депортированный политик провел сегодня в Варшаве пресс-конференцию, на которой пообещал, что организует на Украине многотысячные манифестации.

Своих оппонентов, главный из которых - президент Украины Петр Порошенко, Саакашвили назвал «брехунами, которые недостойны управлять страной». Также, по словам оппозиционера, действующий глава государства его боится.

Бывший руководитель Одесской области пригрозил, что собирается вернуть украинское гражданство и вновь приехать в страну.

Напомним, Михаила Саакашвили выслали из Украины в понедельник якобы из-за того, что он находился в стране незаконно. Политик заявил, что юридических оснований для депортации у Киева не было.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины не будет закрывать уголовные дела в отношении выдворенного в Польшу бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.