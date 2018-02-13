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СК возбудил уголовное дело по факту похищения в Вене трехлетней россиянки

Анастасия Евдокимова
10:54 13.02.2018
Инцидент произошел 28 декабря. Местонахождение ребенка до сих пор неизвестно.
СК возбудил уголовное дело по факту похищения в Вене трехлетней россиянки
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту похищения в Вене трехлетней девочки из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело по статье «Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору» возбуждено по итогам проверки, организованной по сообщению ряда СМИ, в котором мать заявила о похищении своей трехлетней дочери.

Инцидент произошел 28 декабря прошлого года в отеле «Бьянка» австрийской столицы. По версии следствия, неизвестные вступили в преступный сговор и похитили малолетнего ребенка из номера отеля.

Местонахождение ребенка до сих пор неизвестно. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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