Россияне рассказали о своем отношении к супружеским изменам и однополым бракам

Большинство россиян, 64%, осуждает супружеские измены. Каждый десятый участник опроса (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно. Такие данные были получены в результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Однополые связи не одобряют 79% респондентов, в то же время 15% их чаще всего не осуждают.

«Адюльтер и гомосексуальные отношения в наше время осуждаются даже строже, чем четверть века назад, и, напротив, только 26% принципиально осуждают аборты», - говорится в статье на сайте ВЦИОМ.

Принципиально осуждают аборты 26% опрошенных участников. Опрос проводился 13-14 января 2018 года среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.