Турчинов рассказал о продвижении ВСУ в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о продвижении бойцов ВСУ в Донбассе в 2017 году. Об этом сообщает Hromadske.

По его словам, в 2017 году украинские военные продвинулись на 10 и более километров на некоторых участках линии соприкосновения в регионе.

По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. Силовики выпустили по территории республики 40 мин различного калибра, также применялись гранатометы, стрелковое оружие и бронетехника.