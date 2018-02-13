Тбилиси направит Варшаве запрос об экстрадиции Саакашвили

Тбилиси направит Варшаве запрос об экстрадиции экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, если тот решит надолго остаться на территории Польши. Об этом заявил член грузинского парламентского большинства Александр Кантария в эфире телеканала «Палитраньюс».

«Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда», — приводит его слова "Интерфакс-Украина".

12 февраля в Киеве Михаила Саакашвили задержали силовики, причем процедура шла в довольно грубой манере, как об этом позже рассказывал сам политик. Позднее Саакашвили выдворили с территории Украины в Польшу. При этом, по словам советника Государственной пограничной службы Украины, во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов было совершено нападение неизвестных лиц из окружения Михаила Саакашвили и пограничникам пришлось применить силу в целях самозащиты.